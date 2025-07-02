شوبير يحسم الصفقة: محمد شريف أهلاوى

علق الإعلامي أحمد شوبير صفقة انتقال اللاعب محمد شريف الي النادي الأهلي .

و كتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد شريف أهلاوى".



أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الاهلي سوف يحسم ملف صفقة محمد شريف خلال 48 ساعة، وأصبحت فرصة اللاعب كبيرة في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: رغم تصريحات شريف خلال الساعات الماضية بإمكانية انتقاله لنادي آخر خارج مصر، لكن فرصة اللاعب كبيرة في العودة للأهلي.

وأضاف: قرار عودة محمد شريف سوف يحسم خلال الساعات المقبلة.