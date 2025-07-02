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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد مرتضي منصور: عضو مجلس الزمالك قالي مقدرش أشكر والدك

احمد مرتضي
احمد مرتضي
ياسمين تيسير

كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق تفاصيل حواره مع أحد أعضاء مجلس الزمالك.


وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"أنا علي تواصل مع بعض أعضاء مجلس الزمالك الحالي ..ولما حصل هجوم علي واحد منهم بسبب تراجع نتائج العاب الصالات كلمته قولتله اطلع قول إنكم بتبنوا فريق ..وفعلا طلع قال كدا بس في الاخر جاب سيرة المديونيات وخبط فينا "


ويضيف أحمد مرتضي :"مرة تاني طلع عضو مجلس إدارة يتكلم عن فرع الزمالك الجديد اتصلت بيه قولتله فيها لما تشكر مرتضي منصور اللي رجع الأرض دي ودفع فلوسها من جيبه ..قالي مينفعش ممدوح عباس هيزعل ".

وأكمل احمد مرتضي منصور :"معرفش ليه مش بنكبر بعض ..الناس في الاهلي بيتكلموا لحد دلوقتي عن انجازات الفريق مرتجي وصالح سليم وحسن حمدى وعبده سالم الوحش ..ليه عندنا مش بنتكلم عن حلمي زامورا وعن كمال درويش ومرتضي منصور وممدوح عباس .. الأهلي قوي ومسمحش يبقي عنده مجالس بالتعيين لكن احنا بنضعف نفسنا ونقول معناش فلوس "

مرتضي منصور احمد مرتضي منصور الزمالك

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