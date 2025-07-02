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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يضم صانع ألعاب فياريال رسميا

فياريال
فياريال
القسم الرياضي

واصل أتلتيكو مدريد تعزيز صفوفه بضم لاعب خط الوسط أليكس باينا من فياريال يوم الأربعاء.

أُعلن عن هذه الصفقة بعد يوم واحد من إعلان أتلتيكو مدريد عن تعاقده مع الظهير الأيسر الإيطالي ماتيو روجيري، البالغ من العمر 22 عامًا، من أتالانتا. وقّع كلاهما عقدين لمدة خمس سنوات. ولم يُكشف عن التفاصيل المالية على الفور.

ساهم باينا، البالغ من العمر 27 عامًا، في فوز إسبانيا ببطولة أوروبا الصيف الماضي والميدالية الذهبية الأولمبية.

ظهر باينا لأول مرة مع المنتخب الإسباني الأول في عام 2023 ضد قبرص، مسجلاً هدفًا من أول لمسة له للكرة بعد دقيقتين من دخوله المباراة.

ساهم في فوز فياريال بالدوري الأوروبي عام 2021، وقضى الموسم التالي معارًا إلى جيرونا.

قال أتلتيكو إن باينا "يتمتع بقدرة رائعة على المراوغة والتسديد ورؤية ثاقبة، وقد لعب طوال مسيرته في جميع مراكز خط الوسط الممكنة، وخاصةً كجناح أيسر، على الرغم من أنه يلعب بقدمه اليمنى بطبيعته".

افترق أتلتيكو مدريد عن بعض لاعبيه من تشكيلة الموسم الماضي، بمن فيهم رينيلدو وأكسل فيتسل وسيزار أزبيليكويتا.

احتل فريق دييغو سيميوني المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي، خلف ريال مدريد وبرشلونة البطل. وخرج من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

أتلتيكو مدريد فياريال أليكس باينا

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