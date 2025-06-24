أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية رغم الفوز على بوتافوجو

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في تحقيق فوز صعب على نظيره البرازيلي بوتافوجو بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

نهاية غير سعيدة رغم الانتصار



ورغم الفوز، لم يتمكن أتلتيكو مدريد من بلوغ دور الـ16 من البطولة، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متساويًا مع باريس سان جيرمان وبوتافوجو، إلا أن فارق الأهداف لم يكن في صالحه. وبذلك يُودّع الفريق الإسباني البطولة من دور المجموعات في سيناريو درامي.

ثلاثي يتقاسم الصدارة وفارق الأهداف يحسم

شهدت المجموعة الثانية منافسة شرسة بين ثلاث فرق، حيث حصد كل من باريس سان جيرمان، بوتافوجو، وأتلتيكو مدريد 6 نقاط بعد نهاية الجولة الثالثة. إلا أن فارق الأهداف كان العامل الحاسم في ترتيب الفرق، مما منح باريس المركز الأول وبوتافوجو المركز الثاني، ليتأهلا إلى دور الـ16.



ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الثالثة

جاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 على النحو التالي:





باريس سان جيرمان – 6 نقاط بوتافوجو – 6 نقاط أتلتيكو مدريد – 6 نقاط سياتل ساوندرز – 0 نقاط





وداع مبكر غير متوقع



كان يُنظر إلى أتلتيكو مدريد كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن نتائج الجولات الثلاث لم تسعفه، حيث خسر في أولى مبارياته، ثم فاز في المباراتين التاليتين، إلا أن الفوز لم يكن كافيًا للتأهل، ليودع البطولة مبكرًا



