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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طرق انتشار جدري القرود بين البشر والحيوانات.. تعرف عليها

صدى البلد

عاد فيروس جدرى القرود في الظهور مجددا خلال الفترة الأخيرة لذا من المهم معرفة كيفية تجنب الإصابة.

نعرض لكم كيفية انتشار فيروس جدري القرود بين البشر والحيوانات وذلك وفقا لما جاء في موقع healthdirect

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كيف ينتشر جدري القرود؟
يمكنك الإصابة بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب أو حيوان مصاب، أو من خلال المواد الملوثة بالفيروس.

الانتشار من شخص لآخر


يمكن أن ينتشر جدري القرود من شخص مصاب إلى آخر عن طريق:

استنشاق الرذاذ المصاب الناتج عن السعال أو العطس أو سقوطه في العين أو الأنف أو الفم (عادةً ما تكون هناك حاجة إلى اتصال وثيق ممتد)
الاتصال الجسدي بسوائل الجسم المصابة أو القشور أو البثور — على سبيل المثال، من اللمس أو التقبيل أو الاتصال الجنسي
لمس الفراش أو المناشف أو الملابس التي يستخدمها شخص مصاب
انتشار من الحيوان إلى الإنسان
في الماضي، خارج أفريقيا، كان انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان نادرًا، وكان يبدأ عمومًا عندما يتم استيراد حيوان مصاب وإصابة حيوانات محلية بالعدوى.

وفي أفريقيا، يمكن العثور على جدري القرود في بعض الحيوانات البرية، مثل القوارض مثل الجرذان أو السناجب.

يمكن أن ينتقل جدري القرود من الحيوانات إلى البشر من خلال:

لدغات وخدوش
ملامسة الدم أو السوائل أو جلد الحيوان أو فراشة المصاب
تناول أو تحضير اللحوم من حيوان مصاب
 

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