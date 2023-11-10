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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ما أعراض مرض حمى البحر الأبيض .. حسام موافي يوضح

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل ألم الصدر والبطن المستمرة للأطفال، الناتجة عن حمى البحر الأبيض.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن التشخيص المبدئي للمريض يأتي وفق سؤال «ما هي درجة ارتخاء الصمام الميترالي عنيف أم ضعيف؟، وهل هي حمى بحر أبيض أم لا؟».

حمى البحر الأبيض

 

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن حمى البحر الأبيض إحدى الأمراض المناعية (أوتو إميون – أوتو إنفيلوماتري)، والتي تأخذ كل الأغشية الغلافية للأجهزة (بريتون، قلب، صدر)، منوها أن حمى البحر الأبيض قد يكون سلبي أو إيجابي ويعرف بالتشخيص.


وتابع: التشخيص السلبي لحمى البحر الأبيض غير مقلق كثيرا، وبشأن آلام الصدر هي أيضا ضمن أعراض حمى البحر الأبيض التي نتأكد منها بالدواء فقط.

ارتخاء الصمام ارتخاء الصمام الميترالي أعراض مرض حمى الأمراض المناعية الدكتور حسام موافي

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