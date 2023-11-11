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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

بطاقة التموين
بطاقة التموين

إيقاف 53 ألف بطاقة تموين.. قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إيقاف الخدمات لـ 53 ألف مواطن من سماد وبطاقات تموين، وذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته في محافظة الفيوم اليوم.

وحذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من البناء على الاراضي الزراعية، وأكد علي أن الأجهزة الحكومية ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية.

التعديات على الأراضي الزراعية

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي علي هامش جولته في الفيوم، أنه يتابع بصورة يومية مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية.

وقال رئيس الوزراء: "هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية".

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