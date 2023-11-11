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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار ربيع قاسم رئيسًا لمجلس نادي قضاة القليوبية

المستشار ربيع قاسم
المستشار ربيع قاسم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة القليوبية برئاسة المستشار أحمد بيومي رئيس محكمة الاستئناف، فوز مجلس إدارة النادي بالتزكية برئاسة المستشار ربيع قاسم أحمد ربيع، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
كما أعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين، محمد عبدالسميع أبو الخير، وحسام عبدالعزيز السيد الغاياتي، ومحمد رفاعي سليمان ابراهيم، وإسلام ممدوح محمد حشيش بمقاعد المستشارين.  

وعلى مقاعد  القضاة فاز كل من المستشارين، يأمن محمد يوسف جمعة، وأحمد بشير أحمد عبدالعال، وهيثم محمد ابراهيم قنصوة، ومحمود محمد صلاح الدين، وأحمد السيد حسانين مبارك.

وأعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين، نصر عبدالستار عفيفي حشيش، وهاني تاج الدين السيد عمرو، وأمير محمد إبراهيم أبو العلا، وحاتم عاطف محمود نصار، وأحمد عاطف محمود ابراهيم، عن مقاعد النيابة العامة.

يذكر أن المستشار ربيع قاسم يشغل منصب رئيس مجلس ادارة نادى قضاة القليوبية منذ عام 2013،  حيث فاز وقتها بالتزكية أيضا، وشهد النادي في عهده الكثير من الخدمات، من بينها انشاء مكتب شهر عقارى بالنادى ومكاتب للرعاية الصحية، والنادي النهري للقضاة بمدينة بنها.

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القليوبية نادي قضاة محكمة الاستئناف مجلس إدارة النادي بالتزكية إدارة النادي بالتزكية

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