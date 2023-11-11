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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام زكي: القمة العربية الإسلامية رسالة بوحدة موقف العرب.. فيديو

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، إن فكرة إعداد قمة عربية إسلامية كانت وليدية ما يحدث في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن فكرة القمة المشتركة  طًرحت على الدول العربية والإسلامية، والدول قبلت هذه الفكرة.

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وتابع "زكي"، خلال  مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،  أن إعداد القمة المشتركة، يُعطي إشارة للعالم والغرب بأن الدول العربية والإسلامية  تقف في موقف واحد في دعم القضية الفلسطينية. 


 ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، إلى أن القمة اتخذت موقف سياسي يجمع بين كل هذه الدول، مشيرًا إلى أن القمة اتخذت عدة قرارات تمثلت في : الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التهجير القسري، وضرورة حل القضية الفلسطينية بشكل سياسي.

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