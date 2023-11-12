وزير الشباب والرياضة: لم نأل جهدا في دعم الأنشطة التوعوية للتصدي لتغير المناخ

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن “وزارة الشباب والرياضة لم تأل جهدا في دعم وتدشين الأنشطة التوعوية للتصدي لقضية تغير المناخ، إدراكا لأنها واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، ونحن ملتزمون بالعمل معاً للتصدي لها والمساهمة في الحفاظ على بيئتنا ومستقبلنا”.

جاء ذلك خلال حضوره ختام فعاليات نموذج محاكاة قمة المناخ Cop28 الذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد بالإمارات، وتحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 Presidency، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 9 وحتى 11نوفمبر الجاري، بمشاركة 130 طالبًا من 32 دولة حول العالم، وذلك بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: “رغم أن الظروف الحالية التى تمر بها مصر دقيقة للغاية وتحمل معها تحديات جسيمة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تدرك فى ذات الوقت يقينا أن مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات والطموحات لا يمكن أن يتم إلا من سواعد الشباب وارتكازا على أفكارهم وإسهاماتهم فى مختلف المجالات”.

واستعرض الإنجاز الكبير غير المسبوق في ملف الشباب في ظل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 وهو؛ اختيار أول مبعوث للشباب في القمة، وإطلاق أول منتدى شبابي يقوده الشباب بالمؤتمر بناءً على برنامج عمل جلاسكو بيوم الشباب والأجيال المستقبلية بالمؤتمر والذي جمع الشباب بصناع السياسات والمفاوضين لأول مرة، بالإضافة إلى تأسيس جناح الأطفال والشباب لأول مرة بالمؤتمر.

وأضاف أنه أيضا تم لأول مرة إقامة مخفضة للمندوبين الشباب بـ 300 فرصة للشباب من الدول النامية، وكانت أيضا المرة الأولى التي تمت فيها مشاركة الاطفال في فعاليات الـ COP الرسمية.

وأوضح أنه ​تم ذكر الشباب 11 مرة في خطة شرم الشيخ التنفيذية للمناخ، وتم تشكيل وحدة تنفيذية للشباب لقمة المناخ للمرة الاولى من فريق عمل مكون من 30 شابا وفتاة، بالإضافة إلى تقديم دعم غير مسبوق من الحكومة المصرية لتنفيذ مؤتمر الشباب باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COY17.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أهمية مشاركة الشباب في مختلف مسارات التنمية الشاملة، وأنه يتم الأخذ بعين التقدير والاعتبار صوتهم وآراءهم والعمل على تمكين الشباب وتوفير المنصات لهم للتعبير عن أفكارهم ومشاركة آرائهم.

وشدد أشرف صبحي على أن الوزارة عملت على مستوى وطني بشمل مكثف للتدريب وتأهيل ورفع الوعي وتعزيز المشاركة الشبابية ومنها: إطلاق مبادرة EGYouth4climate والمتضمنة جولات كرفان المناخ السنوية بالمحافظات المصرية وكذلك الأنشطة والفعاليات في 32 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتنظيم المؤتمر المحلي للشباب المعتمد من دائرة الشباب باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ للعام الثاني وأنا الآن بصدد الإعلان عن إطلاق اللجنة الاستشارية الوطنية للشباب والمناخ، والتي تهدف إلى سماع أصوات الشباب المصري ومساهمة الشباب في وضع السياسات والخطط العامة والمبادرات الوطنية والمشاركة الدولية بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية.

واختتم كلمته بأن دور الشباب يبقى أكثر تأثيرا في مواجهة تأثير التغيرات المناخية لذا، تعمل الوزارة على تعزيز الوعي وتوفير المعلومات اللازمة لهم لفهم التحديات التي تنتج عن تغير المناخ وكيفية التأقلم معها والتحرك نحو مستقبل مستدام، لذلك فإن هذا العام سوف يشهد حدثاً استثنائياً للشباب وهو أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر سوف يشارك 9 مفاوضين شباب تحت سن الـ 25 من خلال وزارة الشباب والرياضة في وفد مفاوضات رسمي مصري تقوده وزارة الخارجية، وذلك في مؤتمر COP28 بدولة الإمارات.

