كريستو يهدد بالرحيل من الأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه حالة استياء بسبب وضعيته داخل الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب التونسي غاضب من قلة مشاركاته، ما جعل لديه حالة من التراخي في التدريبات الجماعية، وقد يفضل الرحيل على سبيل الإعارة في يناير المقبل".

وفي سياق اخر رغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.

أما الأهلي والترجي ، واللذان ودعا البطولة من دور نصف النهائي يحصل كل منهما على مليون و700 الف دولار.

على أن يحصل كل ناد شارك في البطولة وودعها من ربع النهائي على 900 ألف دولار ليصبح إجمالي قيمة جوائز البطولة 17 مليون و400 ألف دولار.