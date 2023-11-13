اخبار مصر على مدار 24ساعة.. إحباط محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الجوي

اخبار مصر.. قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني، والتصدي لها بنجاح... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إحباط محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني، والتصدي لها بنجاح.

السيسي يؤكد مجددا لرئيس وزراء النرويج على ضرورة إنفاذ التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع صناعة السيارات باستثمارات 240 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء "مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد EPAZ"، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، وشركة "فولكس فاجن" أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

القباج: استهداف المدنيين والمستشفيات والأطفال والنساء في غزة خرق لم نر مثيله

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر موسع عقده مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان «صوت غزة من القاهرة»، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الأحزاب الأخرى، وبعض الوزراء والسياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم من رموز المجتمع، وعدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزيرة البيئة: مصر تسعى للتعاون مع الجميع لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) المؤدي إلى (COP28)، لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، وإيجاد سبل لسد الفجوات بين الالتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي.

مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الري: تنفيذ مشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى .

القباج: مرور أكبر قوافل مساعدة من جميع دول العالم إلى غزة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهلال الأحمر المصري ساهم في إيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم لقطاع غزة، ووصل إجمالي التبرعات العينية المرسلة للجانب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر المصري والواردة إليه إلى 14430 طنًّا.

الصحة العالمية تعلن خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

فرصة جيدة للعائلات.. انخفاض اسعار الدواجن اليوم الأحد 12 نوفمبر

شهدت اسعار الدواجن في مصر، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأسواق بنحو 2 جنيه، بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، في خبر سار وهو ما يعكس واقعًا مشجعًا للمستهلكين.

الصحفيين: طرح عدد 96 وحدة سكنية بمشروع جنة المنصورة الجديدة

تعلن نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، سعر المتر (9000 جنيه) يضاف إليه نسبة التميز.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للجنة النقابية بالوفد بحضور البلشي والبدوي

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، والأستاذ محمد سعد رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين والأستاذة دعاء النجار والاستاذ محمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.

خريطة سقوط الأمطار غدًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يشهد، يوم غدٍ الاثنين الموافق 13 نوفمبر، استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.