إحباط محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الدولي

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني، والتصدي لها بنجاح.

وأوضح المصدر، أنه تم حجب الموقع عن العمل؛ كأحد الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة، لحين التأكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.

وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع في أمان، ولم تتأثر بمحاولة الاختراق هذه، حيث أن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وأكد سلامة كل البيانات والمعلومات، والتي من بينها، أسماء المطاعم والكافتيريات، شركات الأسوق الحرة، الاستراحات، وغيرها.

وبدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الفور، في التحقيق بالواقعة؛ لمعرفة هوية المتسبب في محاولة الاختراق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.