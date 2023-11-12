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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة التقلبات الجوية

صدى البلد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث  الإسماعيلية وبورسعيد والسويس  ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر اللواء عبد الحميد عصمت حزمة من التكليفات لرؤساء القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة بشأن الاستعدادات للتعامل مع مياه الأمطار المحتملة، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة انه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة  وفقاً للبيان  الصادر من هيئة الارصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الايام المقبلة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والاستعدادت القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة ، مع وضع خطة عاجلة  لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أية ازمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة .

فى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى ومصافي  الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع،  و مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار ، لحين تحسن الطقس ، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه و تحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم و غرف العمليات المركزية والفرعية ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، ووضع السيناريوهات البديلة .

وأعطي توجيهات  بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة  الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة وغرف عمليات فرعية على مستوى القطاعات الجغرافية والمناطق والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة ، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.

وعن الاستعدادات الاستباقية التى تم اتخاذها ، قال عصمت إنه تم تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، واجراء محاكاة بعدد من الانفاق منها نفق الممر ونفق جمال عبد الناصر بمحافظة الاسماعيلية للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحى وكفاءة العمل بها.

الإجراءات اللازمة الإسماعيلية وبورسعيد الهيئة العامة الأرصاد الجوية الشرب والصرف الصحى اللواء عبد الحميد عصمت المولدات الكهربائية المناطق الساخنة تطهير شبكات الصرف الصحى جمال عبد الناصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى

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