تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للجنة النقابية بالوفد بحضور البلشي والبدوي

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد اجتماعها الاستثنائي اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، بشأن مناقشة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، والأستاذ محمد سعد رئيس لجنة التسويات بنقابة الصحفيين والأستاذة دعاء النجار والاستاذ محمود كامل عضوا مجلس النقابة، مؤكدين تضمانهم الكامل مع مطالب العاملين بجريدة الوفد.

وأكد البلشي في حديثه أنه لا مجال للتراجع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على أن يتم وضع خريطة إصلاحية شاملة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والنقابة العامة ومسؤولو حزب الوفد ومفوض من وزارة القوى العاملة، يتم التوقيع عليها من الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية، على ألا يتخطى تطبيقها مدة ال10 أيام من تاريخه.

كما أكد البدوي أنه سيتم صياغة جميع مطالب العاملين بشكل قانوني والتفاوض مع رئيس الحزب للموافقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وشدد على أن النقابة العامة على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حال عدم الالتزام بما تقره المطالب المحددة في الخريطة الإصلاحية وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد محمد سعد على أن القضية الأساسية هي تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي حال اتخاذ أي إجراء تصعيدي ضد المؤسسة سيكون ملزماً لجميع العاملين دون رجعة وإحالة المخالف للتحقيق في نقابة الصحفيين.

وتؤكد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد أنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية حال عدم الوصول إلى اتفاق عاجل خلال المدة المحددة لتحقيق كافة حقوق العاملين التي تنادي بها منذ أكثر من 18 شهراً.

وتتمثل المطالب فيما يلي:

1- تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 3500 جنيه مع مراعاة سنوات العمل بالجريدة

2- وضع جدول زمني محدد المدة لسداد مستحقات أصحاب المعاشات والتعامل معهم بشكل لائق وعدم منعهم من دخول المقر

3- صرف كافة المستحقات المتأخرة للعاملين بالمؤسسة

4- صرف مستحقات صندوق الزمالة