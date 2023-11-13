فرج عامر : انتقال أحمد فتوح ومحمد حمدي إلى الأهلي

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن مستوى الفريق الأول لكرة القدم تراجع في الموسم الماضي فقط لأني لم أكن رئيس النادي وقتها.

وأضاف رئيس نادي سموحة لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على القناة الأولى، قائلا “ ثقتنا كبيرة في المدير الفني أحمد سامي ولا أتحدث معه في الأمور الفنية” .

وتابع عامر إن مدرب فريق سموحة أحمد سامي تألق والفريق مستقر وهو من المدربين المميزين، كما تلقينا العديد من العروض لبيع اللاعبين لكن الأمر يرجع للمدير الفني أولا.

وأكد رئيس نادي سموحة، ان محمد مغربي مستمر لنهاية الموسم ولن نقطع إعارته.

وعلي جانب أخر توقع عامر انتقال أحمد فتوح ومحمد حمدي إلى الأهلي نتيجة استنتاج لحواراتي مع أطراف مختلفة.



وانهي فرج عامر رئيس نادي سموحة حديثه ، قائلا “علاقتنا طيبة بالزمالك مثل الأهلي تماما” .