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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

الطلاب الفلسطينيون
الطلاب الفلسطينيون بمصر يطالبون بحصولهم على هذا الاستثناء

ناشد مجموعة من الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مصر وزارة التعليم العالي المصرية والسفارة الفلسطينية في مصر باستثنائهم من دفع المصروفات الدراسية لهذا العام وحصولهم على مصروف شهري نظرًا لما يحدث في قطاع غزة.

الإعفاء من المصروفات بسبب قطع الرواتب

 

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) لطالب فلسطيني بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق يتحدث باسمه واسم جميع الطلاب الوافدين من قطاع غزة في جامعته وجميع الجامعات المصرية عمومًا مطالبًا بإعفائهم من الرسوم الدراسية هذا العام بسبب الأحداث والأوضاع التي تحدث على الأراضي الفلسطينية حاليًا.

وأكد الطالب خلال حديثه أنه في الوضع الطبيعي يكون وضع معظم الطلاب صعبًا ويقوم الأهالي بتوفير المصروفات الدراسية بصعوبة كبيرة نظرًا لرواتبهم الضعيفة أو التزاماتهم المالية من قروض بنكية أو ديون. مضيفًا أنه في الفترة الحالية وفي ظل الأحداث الجارية تم قطع رواتبهم بشكل نهائي نظرًا لتضرر البنوك بفعل العدوان الإسرائيلي وعدم توفر الرواتب سواء رواتب سلطة فلسطينية أو رواتب حكومة غزة وهما مصدر الدخل الوحيد لمعظم أهالي الطلب الوافدين لمصر.

مصروف شهري من السفارة

كما ناشد الطالب متحدثًا باسم جميع الطلبة الفلسطينيين الوافدين للدراسة في مصر سفارتهم الفلسطينية على الأراضي المصرية بتوفير مصروف شهري للطلاب حتى يتثنى لهم توفير مستلزماتهم الحياتية والكتب اللازمة للدراسة. وذلك لأن الحوالات البنكية عاطلة عن العمل بسبب الأحداث الجارية. 

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