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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يعلن بدء قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يفتح الجامع الأزهر باب القبول لدراسة العلوم الشرعية والعربية برواق الجامع الأزهر وفروعه على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمامه الكبير بهذه العلوم، وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي تحصيلها طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تهدد الأمن المجتمعي، يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

الجامع الأزهر يعلن بدء قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الدراسة في رواق العلوم الشرعية والعربية تأتي على ثلاث مراحل، كل مرحلة تنقسم إلى مستويين؛ التمهيدية والمتوسطة، ومدة الدراسة بكل مستوى ستة أشهر، أما المرحلة الثالثة هي المرحلة التخصصية وتتشعب إلى أربع تخصصات: (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله، واللغة العربية)، وتنقسم الدراسة في كل تخصص من تلك التخصصات إلى أربعة مستويات مدة كل مستوى ستة أشهر.

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كما حددت إدارة الرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشروط العامة لقبول المتقدمين؛ بحيث يحق التقدم للمرحلة التمهيدية من جميع الفئات العمرية والحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية وغير الأزهرية، كما يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية أو أحد المعاهد الشرعية الالتحاق بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والكليات الأزهرية الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية – المستوى الأول.

وعن كيفية التقدم للالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية، بيّن الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه سيتم عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، وعبر البرابط التالي: اضغط هنا

علما بأن الأعداد المتاحة بنظام الحضور المباشر محدودة، وعليه تكون الأولوية بأسبقية التسجيل، وعلى المتقدم الالتزام باختيار المرحلة التي يستوفي شروطها، وسوف تقوم إدارة الرواق الأزهري بمراجعة الطلبات وتسكين كل دراس بالمرحلة المناسبة له مع مراعاة رغبة الدراس، علمًا بأن نظام الحضور المباشر متوفر فقط في سبع عشرة محافظة ( القاهرة -أسوان - الأقصر- قنا- سوهاج - أسيوط- المنيا- الإسكندرية- البحيرة- الشرقية - الغربية - الدقهلية - المنوفية - كفر الشيخ -بورسعيد- القليوبية -  دمياط )، أما نظام التعليم عن بعد يتوفر في كافة فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية.

الأزهر الجامع الازهر دراسة العلوم الشرعية والعربية رواق الجامع الأزهر مواجهة الأفكار المتطرفة

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