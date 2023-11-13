تعرف على مصير كريستو في الأهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير” المذاع على إذاعة أون سبورت عن كواليس غضب محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وقال شوبير أن كريستو يشعر بحالة من الغضب الشديد تجاه كولر نتيجه خروجه من حساباته الفنية منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وتابع شوبير أن كولر هو من طلب التعاقد مع محمد الضاوي كريستو وأشاد بقدراته الفنية ولكنه خرج من حساباته الفنية تماما.

واضاف شوبير تصريحاته قائلا “كريستو لديه أكثر من عرض للرحيل وفي حالة استمرار عدم الاعتماد عليه سوف يرحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة”.