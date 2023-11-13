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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتورطين في واقعة إنهاء حياة صاحب محل بعين شمس

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال الأمن بالقاهرة، المتورطين في واقعة قتل صاحب محل كمبيوتر وسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بعين شمس .

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس، من عامل مقيم بالمرج قرر بغياب شقيقه يعمل صاحب محل ألعاب كمبيوتر كائن بدائرة القسم ، وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمل شقيقه للبحث عنه إشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها ، بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة شقيقة داخل المحل ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة يعملان سائقى توك توك لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الفيوم ، تم ضبطهما.

وإعترفا بإرتكاب الواقعة، بقصد السرقة ، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما تم ضبطها بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام  عصا خشبية "شومة" ، وإستوليا على مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار وهاتفى محمول ولاذا بالفرار ، وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقة القاهرة سرقة مشغولات ذهبية صاحب محل قتل قتل صاحب عين شمس

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