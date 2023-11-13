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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع من نتحدث؟.. السفير الإسرائيلي لدى روسيا يتساءل عن كيفية حل الدولتين

السفير الإسرائيلي
السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي

قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا يمكنها التفاوض على تسوية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لأنه لا يسيطر على قطاع غزة.

وقال بن تسفي في تصريحات صحفية، إن الكثير من الدول تقول لي يجب الجلوس على طاولة المفاوضات والحديث عن حل الدولتين، مضيفا: "دعونا نفكر في كيفية القيام بذلك، أسأل دائما إذا جلست إلى طاولة المفاوضات فمع من؟ إنه سؤال بسيط مع من سأجلس، مع حماس التي تريد تدميري وتقول ذلك بنفسها، أو مع السلطة الفلسطينية في رام الله، التي لا تنتمي لها حماس، وهم خصوم؟".

وتابع السفير الإسرائيلي: " الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي من المفترض أن يزور روسيا قريبا، ليس له أي سيطرة على غزة"، لافتا: "لذا سأتفاوض معه، وماذا بعد ذلك؟ نحن بحاجة إلى من يجلس للحديث ليكون قادرا على الوفاء بما سيتم الوعد به".

وقال بن تسفي، إنه سيتم تشكيل لجنة كبيرة للتحقيق في جرائم حركة حماس منذ 7 أكتوبر عندما هاجمت إسرائيل.

وأوضح : "سيتم إجراء تحقيق واسع النطاق، ليس سرا أننا ارتكبنا خطأ كبيرا، ولا شك في ذلك، ولكن السؤال هو كيف تم ذلك".

وأضاف السفير الإسرائيلي في موسكو، أنه في حرب يوم الغفران تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب خسارة الحرب "لجنة أجرانات"، وأنا متأكد من أنه سيتم تشكيل مثل هذه اللجنة هذه المرة ، وسوف تحقق في الجرائم العسكرية والمدنية، بما في ذلك الجرائم السياسية".

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