على غرار أجرانات.. إسرائيل تشكل لجنة للتحقيق في أحداث طوفان الأقصى

قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، اليوم الاثنين، إنه سيتم تشكيل لجنة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي للتحقيق في جرائم حركة حماس منذ 7 أكتوبر عندما هاجمت إسرائيل.

وأوضح بن تسفي في تصريحات إعلامية: "سيتم إجراء تحقيق واسع النطاق، ليس سرا أننا ارتكبنا خطأ كبيرا، ولا شك في ذلك، ولكن السؤال هو كيف تم ذلك".

وأضاف السفير الإسرائيلي في موسكو، أنه في حرب يوم الغفران تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب خسارة الحرب "لجنة أجرانات"، وأنا متأكد من أنه سيتم تشكيل مثل هذه اللجنة هذه المرة ، وسوف تحقق في الجرائم العسكرية والمدنية، بما في ذلك الجرائم السياسية".

وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن حركة حماس كانت تستعد للهجوم على إسرائيل منذ عامين.

وعلى جانب آخر، قال قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته أمام هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال قائد المنطقة الجنوبية، في بيان بعد زيارته للقطاع، إنه “قبل شهر في هجوم قاتل وصادم، هاجمتنا حماس وأصابتنا بإصابات خطيرة. في ذلك اليوم الرهيب، فشلنا في مهمتنا.. هذه الأحداث الصعبة تحرق فينا.. أحرقتني كثيرا”.

وأضاف: “أفعالنا تضر بقلب أنشطة حماس. لقد قضينا على العشرات من القادة، وكشفنا عن العديد من الأنفاق، ونضربهم بقوة”.