بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

قالت كتائب القسام اليوم الاثنين، إنها استهدفت دبابتين صهيونيتين غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وقذيفة تاندوم.

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو هو( عملية طوفان الأقصى)".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأوضح هاليفي قائلا: “نحن على دراية بالفشل..فشلنا في الدفاع عن المجتمعات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو.. سوف نتعلم كل شيء ونتعلم الدروس”، مضيفا :"نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس".