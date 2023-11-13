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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن خطط الاحتلال لإعدام الأسري الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

أعلن مسؤول ملف الأسري في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، زاهر جبارين، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، يريد إعدام الأسري الأمنيين الفلسطينيين.

وقال جبارين: “الاحتلال يرتكب جرائم بشعة بحق الأسرى في السجون، وبن جفير وضع خططا لإعدام الأسرى، هناك مجزرة حقيقية في السجون”.

وأضاف جبارين، وهو أسير سابق أطلق سراحه ضمن صفقة جلعاد شاليط عام 2011، أن أربعة أسرى قتلوا بسبب التعذيب والهجمات اليومية”.

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توفي أسير أمني فلسطيني في سجن مجدو، يوم الاثنين، بعد أن شعر بتوعك، حسبما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.

وكان الأسير، 33 عامًا، من الضفة الغربية، مسجونًا في شهر فبراير.

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