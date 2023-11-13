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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يؤكد استمرار العدوان علي غزة.. ويحذر حزب الله من اللعب بالنار

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل ماضية نحو النصر الكامل.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقائه بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من وحدة دورية الصحراء.

وقال نتنياهو: "لا توجد فترات راحة هنا، ولا توجد أشياء نصف جيدة هنا. إنها ليست "عملية"، وليست "جولة”.. نحن ماضون حتى النصر الكامل”.

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وأشار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوضع علي الجبهة الشمالية، وقال: “هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين.. هذا لعب بالنار. سيتم الرد على النار بنيران أقوى بكثير”.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي

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