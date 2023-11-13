حماس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية توغلت في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير دبابة إسرائيلية في جنوب غرب مدينة غزة .

وقالت كتائب القسام، اليوم الاثنين، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وأكدت كتائب القسام، إنها استهدفت 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو هو( عمليةطوفان الأقصى)".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذي أدى الى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.