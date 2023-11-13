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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل "القاهرة الإخبارية": تجهيز 80 شاحنة مساعدات تمهيدًا لدخولها غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات المصرية

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح مصطفى عبدالفتاح، إن المساعدات مستمرة في التدفق إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لافتًا إلى أنه وصل 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية لقطاع غزة، وهي مساعدات إغاثية وطبية.

وأضاف أن المستلزمات الطبية يكون لها الأولوية في دخول المساعدات، وجار تجهيز 80 شاحنة مساعدات أخرى تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، وكانت هناك زيارة لمعبر رفح منذ ساعة من الآن من مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء التحالف الوطني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتأكيد على الرغبة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين وإدخال المساعدات.

 

 يستعدون للخروج من معبر رفح


وأشار إلى أن معبر رفح استقبل أربع حالات، وتم توجيه الحالات للمستشفيات المصرية، كما تم استقبال فوج جديد من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في قطاع غزة، 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصرين العالقين يستعدون للخروج من معبر رفح.

القاهرة الإخبارية المساعدات قطاع غزة معبر رفح الأراضي المصرية

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