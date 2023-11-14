فرج عامر: أحمد فتوح لا يملك حق التوقيع لأي ناد في يناير

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف أحمد فتوح من التجديد مع اندية آخرى عقب تجميده من قبل الزمالك.

وكتب: "احمد فتوح لا يملك ان يوقع لاي نادي في يناير لانه سوف يكون في فترة الحماية لتوقيعه لعقد الاحتراف مع الزمالك وهو اقل من ٢٨ عاما، لذلك تستمر فترة الحماية لحين انتهاء عقده في الصيف القادم بعد نهاية الموسم الأخير له".

وقررت إدارة الزمالك خصم ٢٥٪؜ من عقد أحمد فتوح نجم الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك اتخذ قرارا بعرض الثلاثي محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى الزناري للبيع، بعد خروجهم من معسكر الفريق خلال مواجهة زد في الدوري، علاوة على تحويلهم للتحقيق.