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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

745مليون دولار.. "اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم الدولى للمشروعات الصغيرة بأفريقيا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة للاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منه الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء، حيث أكد رئيس الجمهورية حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانات الموجودة، وأن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون في كل المجالات.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير منظمة التجارة العالمية، الذي أعلن عن ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، فضلا عن ضخ البرازيل 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، فكل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر اتخذت حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية، والتيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

النائب عمرو القطامي دعم القطاع الصناعي إفريقيا المشروعات الصغيرة النواب

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