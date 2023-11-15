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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القانون يتيح للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية أهلية في مصر.. تفاصيل

صدى البلد

أتاح قانون تنظيم العمل الأهلي الترخيص للجاليات الأجنبية في مصر انشاء جمعية أهلية.

جاء ذلك وفقا للمادة (6) والتي نصت على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وضع القانون عدد من الشروط التي يجب توافرها بالنزام الاساسي للجميعات الأهلية، حيث نصت المادة (7) من القانون على ضرورة أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:

- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية. 
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.

 

وحدد قانون تنظيم العمل الأهلي نسبة عضوية غير المصريين في الجمعيات الأهلية والتي لا تتجاوز 25% من عدد الأعضاء.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (5) والتي أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

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