داعية إسلامية: التوكل والشكر من أسباب الوصول إلى الرضا.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن من ضمن الأبواب التي تدلنا على طريق الرضا بالقضاء والقدر، هو خلق التوكل.

وأضافت دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة موقع صدى البلد، أن التوكل على الله عزوجل، من أبواب الحصول والوصول على الرضا.

وأشارت إلى أن العلماء أخبرونا أن التوكل هو طرح الجسد بين يدي المولى عزوجل، يقلب فيه كيفما شاء، فالمسلم يضع قلبه بين يد الله عزوجل.

وأوضحت، أن التوكل على الله، يكون في كل الأحوال التي يمر بها المسلم، سواء كانت سعيدة أم حزينة، فالرضا هو ثمرة التوكل، "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقنا".

وذكرت أن هناك فرق بين التوكل والتواكل، فالأول مطلوب والثاني مذموم، ومعناه السكون وعدم السعى على الرزق.

وأضافت أن خلق الشكر هو من الأبواب التي توصلنا إلى الرضا، وهو الاعتراف بنعمة الله عزوجل على عبده، والفرق بين الحمد والشكر، فالحمد يكون في السراء والضراء، أما الشكر فيكون مقرون بالنعم والخير.

وأوضحت، أن شكر الله على النعمة، يكون بالقلب واللسان معا، فاللسان يتلفظ بألفاظ الشكر لله، ويطبق ذلك القلب، وعلى المسلم أن يستعمل نعمة الله في أوجه الخير.