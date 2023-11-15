ما هي الهجمات السيبرانية ومتى تستخدم بكثرة؟.. خبير تكنولوجي يجيب

قال المهندس روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إنه يتم التعرض للهجمات السيبرانية بكثرة في وقت الأزمات، موضحًا أن الهجمات السيبرانية قد تستهدف الأنظمة الخدمية، كالأنظمة المسئولة عن تشغيل محطات الكهرباء أو المستشفيات أو الموانئ أو المطارات، وتهدف “لشل لحياة” من خلال ضرب المرافق المهمة وتعطيل الدولة.



وأضاف “رزق الله” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هذه الهجمات السيبرانية دائمًا ما تصاحب الأزمات والحروب، وهي من حروب الجيل الرابع والخامس، معقبًا: “ده هيبقى شكل الحروب القادمة”.



وأوضح المهندس روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا حاليًا أصبحت تشغل حيزًا كبيرًا من حياة الجميع؛ ولذلك يجب وجود وعي جيد بها، مشيرًا إلى أنه عندما يعطي الشخص إذن السماح لتطبيق ما بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون فهو يسمح للتطبيق بتجميع معلومات عنه، ومن ثم يقوم التطبيق ببيع هذه المعلومات للمعلنين على المنصات من أجل استهداف جمهور محدد.