المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة باكستان بتصفيات كأس العالم 2026

أنهى المنتخب السعودي الأول استعداداته لمواجهة المنتخب الباكستاني، غدا الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وبطولة أمم أسيا المقبلة، وذلك خلال التدريب الأخير على ملعب نادي الفتح بالأحساء الذي سيشهد إقامة المباراة عند الساعة 7:30 مساء الخميس بتوقيت السعودية والسادسة والنصف بتوقيت مصر.

وشهد التدريب الأخير حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي الذي اجتمع مع الجهازين الإداري والفني واللاعبين قبل انطلاقة التدريب.

ومن جهة ثانية، قال ستيفن قسطنطين مدرب المنتخب الباكستاني إن المباراة أمام المنتخب السعودي ستكون بالغة الصعوبة، في ظل وجود فوارق كبيرة بين المنتخبين، من حيث الإمكانيات والخبرة.

وأشار إلى أن المنتخب الباكستاني يلعب للمرة الأولى في مثل هذه المواجهات الصعبة، ولذا سيبذل اللاعبين كل ما لديهم من أجل المنافسة، وإن كانت هناك مصاعب كبيرة في هذه المجموعة في ظل وجود المنتخب الأردني، وهو من المنتخبات المتطورة، ولذا ستكون حظوظ باكستان في العبور للدور الثاني صعبة، لكنها ليست مستحيلة.