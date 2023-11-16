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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد يرحب بقرار المتحدة بمنح المرشحين الرئاسيين 100 دقيقة إعلانية

النائب رضا صقر
النائب رضا صقر

رحب النائب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتخصيص 100 دقيقية إعلانية لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القرار يعبر عن حيادية المؤسسة ووفاءً بتعهداتها السابقة بالوقوف على مسافرة واحدة من جميع المرشحين.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إن القرار يمنح الفرصة للمرشحين لطرح أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على المواطنين، كما يمنح المواطنين فرصة أكبر للتعرف على مرشحيهم في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، الأمر الذي يدعم العملية الانتخابية والديمقراطية التي تعود بالنفع على الوطن.

وأضاف أن قرار "المتحدة" بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية، مكمل للمساحة التي وفرتها الشركة لجميع المرشحين لعرض برامجهم من خلال النوافذ الإعلامية التي تمتلكها.

وتابع: “إن الحالة الديمقراطية التي نعيشها حاليًا ثرية للغاية، وتعبر عن مستقبل سياسي أكثر انفتاحًا، ومجال عام مفتوح أمام الجميع للتعبير عن تصوراتهم وتوجهاتهم بمتلف أيدلوجياتهم”.

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