توقعات مفاجئة لـ"غولدمان ساكس" حول مؤشرات الاقتصاد العالمي في 2024|فيديو

رجح "غولدمان ساكس"، تحسن أداء الاقتصاد العالمي في العام المقبل 2024، وذلك خلافاً للنظرة المتشائمة لـ "البنك الأمريكي" وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "العربية.

الدخل سيزداد في عام 2024

ووفقاً للتقرير، فإن توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6%، وهي نسبة أعلى من توقعات اقتصاديين، استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية.

وأفاد التقرير، بأن البنك الإستثمار الأميركي “ غولدمان ساكس” يرى أن الدخل سيزداد في عام 2024، متأثراً بمؤشرات انتهاء حالات رفع أسعار الفائدة،ووفقاً لـ "CNBC"الأمريكية، من المحتمل أن تنمو الأسواق الأميركية 2.1%، متفوقة على الأسواق المتقدمة الأخرى.

وأكد أنه في سبتمبر 2023 خفض بنك الإستثمار الأميركي “ غولدمان ساكس” توقعاته للركود في أميركا ، وذلك بنسبة من 20% إلى 15%، بسبب تباطؤ التضخم و سوق العمل المرن.

وأوضح أن بنك الإستثمار الأميركي “ غولدمان ساكس” توقع نمواً في الصين ومنطقة اليورو 0.5 و 5.3% خلال نهاية العام الجاري، لكنه توقع إنكماش اقتصاد ألمانيا خلال الفترة ذاتها.