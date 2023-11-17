النمنم: الرئيس السيسى أحاط الشعبين المصرى والفلسطينى بحقيقة قضية غزة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن فتح الحدود والمعابر المصرية مع قطاع غزة بمثابة إنهاء للقضية الفلسطينية للأبد.



وأوضح، حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "أون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن موقف مصر بوضوح أمام الجميع، وجعل الشعب المصرى شريك فى موقف الدولة.

الرئيس السيسى

وتابع حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق: الرئيس السيسى أحاط الشعبين المصرى والفلسطينى بحقيقة قضية غزة.

وإشار وزير الثقافة الأسبق، إلى إن مخططات التهجير للشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل.