خبير: الحرب على غزة تستمر 3 أشهر كحد أقصى

توقع العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 3 أشهر كحد أقصى.

وأضاف سمير راغب خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن التحدى الحالى بالنسبة لمصر يتمثل في تسهيل إدخال المساعدات والوقود وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطينى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأشار سمير راغب إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع السيطرة على المنطقة الواقعة من بيت لاهيا حتى بيت حانون دون حدوث أي اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن جيش الاحتلال يحارب قطاع غزة على الطريقة الروسية وليس الأمريكية والذي لا يعتمد على المناورة.