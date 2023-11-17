أحمد شلبى: القطاع العقارى قطار التنمة في مصر

قال الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى، أن الفترة الاخيرة منذ 4 سنوات وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يخص التطوير العقارى.

وأضاف أحمد شلبى خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن القطاع العقارى قطار للتنمة في مصر ودائما ما تحدث اجتماعات مع الحكومة لمناقشة المشكلات وحلها.

تنمية العقار

أكد رئيس مجلس العقار المصرى، أن الدولة حريصة على تطوير وتنمية العقار لانه من أكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى.

ولفت رئيس مجلس العقار المصرى، انه منذ بداية العام حدث تنسيق كبير بين المطورين العقاريين والجهات المعنية وتم تقديم مقترحات وافقت الحكومة عليها.