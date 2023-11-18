عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي: الهجمات العسكرية للاحتلال على غزة تدمر أحلام السلام

ترودو
ترودو

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن أسفه للخسائر في الأرواح، وسلط الضوء على التحديات المتزايدة أمام تحقيق دولة إسرائيلية وفلسطينية آمنة ومستقلة بسبب الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن انتقام إسرائيل ضد حركة حماس وما تلاها من قتل مدنيين فلسطينيين يعرض للخطر فرص السلام طويل الأمد في المنطقة.

وذكر ترودو للصحفيين في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الولايات المتحدة، مع دخول الهجوم الإسرائيلي على غزة يومه ال43، أن “كندا تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة”.

منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة في 7 أكتوبر، ردا على هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية، قُتل أكثر من 12 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 8300 امرأة وطفل، وأصيب أكثر من 30 ألف آخرين، وفقا لآخر التقارير. 

كما تعرضت آلاف المباني، بما في ذلك المستشفيات والمساجد والكنائس، لأضرار أو دمرت في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر.

كما أدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه عن غزة، كما أدى إلى تقليص عمليات تسليم المساعدات إلى بحد ضئيل.

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأردني: لا أفهم كيف سيقضي الاحتلال على حماس

الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

تحذير أمريكي من خطورة الاستهانة بفعل هذا الأمر في غزة

نيويورك تايمز تكشف عن جريمة مروعة للاحتلال.. قذيفة سقطت على مبنى الولادة

الاحتلال يزايد على الهدنة ويفرض شرطا جديدا

حماس تهاجم كذب الاحتلال حول وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

مساع لوقف الحرب 3 أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

القسام تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد توسعات مصنع دهانات في مدينة العبور

نكرر نموذج العلمين بطول سواحل مطروح.. شعيب: قريبًا سنرى "رأس الحكمة" الجديدة|فيديو

غير كاف.. الأونروا تعلق على دخول الوقود إلى غزة

السنغال يبدأ أولي خطوات التأهل لمونديال 2026 بمواجهة جنوب السودان.. الليلة

الجيش السوداني: الدعم السريع دمرت سد جبل أولياء جنوب الخرطوم

عليكم أن تسألوه.. مبابي يرد بقوة علي تصريحات إنريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

العلبة وصلت 130 جنيها| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ