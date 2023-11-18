رئيس الوزراء الكندي: الهجمات العسكرية للاحتلال على غزة تدمر أحلام السلام

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن أسفه للخسائر في الأرواح، وسلط الضوء على التحديات المتزايدة أمام تحقيق دولة إسرائيلية وفلسطينية آمنة ومستقلة بسبب الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن انتقام إسرائيل ضد حركة حماس وما تلاها من قتل مدنيين فلسطينيين يعرض للخطر فرص السلام طويل الأمد في المنطقة.

وذكر ترودو للصحفيين في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الولايات المتحدة، مع دخول الهجوم الإسرائيلي على غزة يومه ال43، أن “كندا تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الضحايا المدنيين في غزة”.

منذ أن بدأت إسرائيل قصف غزة في 7 أكتوبر، ردا على هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية، قُتل أكثر من 12 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 8300 امرأة وطفل، وأصيب أكثر من 30 ألف آخرين، وفقا لآخر التقارير.

كما تعرضت آلاف المباني، بما في ذلك المستشفيات والمساجد والكنائس، لأضرار أو دمرت في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر.

كما أدى الحصار الإسرائيلي إلى قطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه عن غزة، كما أدى إلى تقليص عمليات تسليم المساعدات إلى بحد ضئيل.