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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب طب جامعة جنوب الوادى يدعمون الأطفال مرضي السرطان في الصعيد

طلاب الطب بجامعة
طلاب الطب بجامعة جنوب الوادى يدعم الاطفال مرضي السرطان في ال

زار وفد من طلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين مستشفى شفاء الأورمان وكلية الطب بجامعة جنوب الوادي وتقديم الدعم المعنوى للمرضي داخل المستشفي .

وتم تنظيم  جولة تفقدية للطلاب  داخل أقسام المستشفى للتعرف على كيفية استقبال وتسجيل المرضى الجدد وأقسام الإشعاعي والكيماوي فضلًا عن  تفقد الصيدلة الإكلينيكية، وتفقد كذلك قسم علاج اليوم الواحد، وعدد من الأقسام الأخرى داخل المستشفى.

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وأشاد الطلاب بما شاهدوه من إمكانيات طبية ، ووجهوا الشكر لقيادات وأطباء المستشفي علي حسن استقبالهم وأكدوا حضورهم مرات اخري للاستفادة من خبرات الاطباء بالمستشفي .

ومن جانبه رحب   محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، بطلاب كلية الطب في جنوب الوادى بقنا، مشيدا بحرص الطلاب في مختلف الجامعات بمحافظات جنوب الصعيد على دعم مرضي الأورام السرطانية ، والتعرف عن قرب بالخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى لعلاج الحالات المختلفة وما حققته ادارة شفاء الاورمان من طفرة كبيرة في علاج الاطفال مرضي السرطان.

الأقصر الأورمان الخدمات الطبية الرئيس التنفيذي الصيدلة الإكلينيكية بـجامعة جنوب الوادى جامعة جنوب الوادي جنوب الصعيد

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