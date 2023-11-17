حملة إزالات مكبرة بمدينة الأقصر

قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ أعمال (٢) حالة إزالة تعدي بالميناء المخالف بإجمالي مساحة حوالى ٣٧٤ م٢.



وتضمنت لحالة الأولى عبارة عن بناء سور بأرض زراعية ، ناحية الجولي فيل بمنطقة جزيرة العوامية بمساحة ٣٥٠ م وتمت الإزالة حتى مستوي سطح الأرض.

وتضمنت الحالة الثانية عباره عن هدم حوائط غرفتين وحمامين بالدور الرابع علوى لإحدى العقارات أمام مدرسة طيبة الإعدادية بشارع معبد الكرنك بمسطح 24 م٢ .



شارك في تنفيذ أعمال الإزالة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وهاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وقسم شرطة الأقصر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.