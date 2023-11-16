انطلاق أولى فعاليات مبادرة الحد من غلاء المهور في الأقصر

أعلنت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالأقصر، أن الوحدة نظمت أولى ندواتها ضمن مبادرة “المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور” بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر.



أقيمت الندوة بمسجد التوحيد بقرية الحبيل فى مركز ومدينة البياضية، واستهدف اللقاء 110 من الفتيات المقبلات على الزواج وتم عمل حوار مجتمعى مع الفتيات وتحدثوا عن أسباب الغلاء فى المهور بحضور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان.

وألقت المحاضرة الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى، وحثت الفتيات على عدم المغالاة في تكاليف الزواج والمفاخرة في غلاء المهور، حيث انها من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمعات العربية، والتي تؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع ككل بما تحدثه من مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية وسلوكية وتتفاوت تلك الظاهرة من حيث الحجم ودرجة الانتشار من جيل إلى آخر.



وخرجت وحدة السكان بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتسهيل أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي، والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.