تنبيه عاجل من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة: تابعوا مدرستنا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مناشدة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على طلاب صفوف الثانوية العامة ، متابعة قناة مدرستنا 3 لمتابعة شرح كل المناهج التعليمية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : انه في حالة ما اذا فات أي من طلاب الثانوية العامة مواعيد شرح المناهج التعليمية على قناة مدرستنا 3 ، يمكنهم مشاهدة جميع الحلقات على تطبيق "مدرستنا بلس"

الاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين في القنوات التعليمية

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الإلكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي، مشيرًا إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها.

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات “يوتيوب”، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وعلى جانب آخر … أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط جديد على موقعها الرسمي على الإنترنت، يخص امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الرابط ، هو رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يمكن الآن لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جميع المدارس ، الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 و تسجل البيانات من خلال الضغط على”:

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل البيانات على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يكون باستخدام البريد المدرسي الموحد.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية https://office365.emis.gov.eg لمن يرغب فى إنشاء بريد موحد للتمكن من الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه شروط التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ولم يقم بالتسجيل وطبع الاستمارة وتقديمها في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تهتم بتسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصاً على راحة المرشحين.