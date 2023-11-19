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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان: امتحانات الميد تيرم أون لاين.. وإعلان التفاصيل قريبا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وكشفت إدارة كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لجميع الطلاب، سيتم اون لاين  بنظام open book .

وتابعت إدارة كلية الحقوق أنه بالنبسة لمواعيد الامتحانات سيتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للكليات خلال الأيام المقبلة. 

 

ونظمت جامعة حلوان زيارة علمية لطلابها الوافدين إلى شركة حلوان للأسمدة، حيث شارك مجموعة من الطلاب الوافدين في الزيارة العلمية التي نظمتها إدارة الوافدين، وهذا يؤكد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب الوافدين، ليكون الطالب خير سفير لجامعة حلوان في بلده.

 

هذا وقد عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لقاءً تعريفيًا لطلابها بالتعاون مع إدارة فنادق اكور “فندق فيرمونت نايل سيتى" وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع مهارات الطلاب وزيادة معارفهم لتأهيلهم لسوق العمل.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض.

هذ وأطلقت جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في "الصحة النفسية والإرشاد النفسي تنظمها وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وتهدف إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى.


وقد أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الانجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".، ودعا المركز الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه لمقر المركز.

كنا أعلن المركز أنه يقدم خدمة ترجمة شهادات التخرج ليسانس - دراسات عليا، بجانب التدقيق اللغوي لعناوين الرسائل، وترجمة بيان الدرجات، وترجمة ملخص الرسائل والأبحاث، وإثبات القيد للسفر، كما يوفر المركز ترجمة إفادات السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وشهادات الميلاد، ووثيقة الزواج والطلاق.

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  بإجراء جولة تفقدية لكليات " الخدمة الاجتماعية - الآداب – الحقوق – الحاسبات والذكاء الاصطناعي" وشدد على أهمية إتقان الطالب للغة لكى يستطيع إيجاد فرص مناسبة في سوق العمل.


واكد رئيس جامعة حلوان على إننا نتطلع دوماً إلى الريادة والتميز، ونسعى جاهدين لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للإبداع، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، والارتقاء بمرافق الجامعة وتجهيزاتها

 

كما أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية التربية بالجامعة، حيث شدد خلالها على أهمية التدريب العملي لطلاب الكلية، وضرورة امتلاكهم مهارات لغوية عالية، بهدف إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل. كما أوصى بإشراف كلية التربية على مشروع تطوير المحتوى الرقمي للكتاب الجامعي.

Jobs Education إجراء امتحانات الميدتيرم التعليم العالي والبحث العلمي امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول كلية الحقوق بجامعة حلوان

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