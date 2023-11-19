محافظ الغربية يتفقد جهود الوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار ببسيون

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون في رفع نواتج الأمطار أولا بأول وسط أجواء ممطرة، تزامنا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية .

وخلال الجولة أكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي آثار ناتجة.

ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا على سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

كما أكد رحمي على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وكان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك من خلال مراجعه بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

IMG-20231119-WA0010

IMG-20231119-WA0008

IMG-20231119-WA0011

IMG-20231119-WA0009

IMG-20231119-WA0006

IMG-20231119-WA0005

IMG-20231119-WA0004

IMG-20231119-WA0007

IMG-20231119-WA0002