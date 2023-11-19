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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. سر اسم قيس عبد الفتاح وعلاقته بـ ليلى

قيس عبد الفتاح
قيس عبد الفتاح

يحتفل اليوم الأحد، الفنان قيس عبد الفتاح، بعيد ميلاده الـ 78، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1945، وقدم أعمال فنية بارزة، ولمع في فترة الثمانينات.

 

مسيرة قيس عبد الفتاح

الفنان قيس عبد الفتاح، من مواليد 19 نوفمبر عام 1945، ودرس التمثيل ولمع نجمه في فترة السبعينيات.

وبدأ  قيس عبد الفتاح مشواره في منتصف خمسينيات القرن الماضي، بعدد من الأدوار الصغيرة، ووصلت أعماله الفنية إلى 47 عملاً بين الإذاعة والتلفزيون والسينما.

وشارك قيس عبد الفتاح، في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972، وفيلم على باب الوزير عام 1982، وفيلم أبي فوق الشجرة عام 1969، ومسلسل الأيام عام 1979، ومسلسل الأبطال الجزء الأول عام 1996.

 

سر اسم قيس عبد الفتاح 

في ديسمبر 2022، قال الفنان القدير قيس عبد الفتاح، إنه ولد في الاربعينيات ووالدته الراحلة الهانم باشا أسمته على اسم قيس الذي كان يعشق ليلي فى قصة الحب الشهيرة عند العرب وذلك لتأثرها به وبأشعاره لحبيبته ليلي.

وأضاف قيس  عبد الفتاح ، خلال حواره مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، عبر فضائية etc ، أن الفنانة الراحلة هند رستم فى فيلم " الحلوة عزيزة " قالت للمخرج الراحل حسن الامام ان قيس سوف يكون نجما كبيرا، وطالبات بتغيير اسمى الى "ايهاب شوكت" ولكنى رفضت لأن من أسمتنى هي والدتى الراحلة وقلت لها اطلبي اى طلب  الا ان أغير اسمي .

وتابع :" كثير من الجمهور كان يقابلنى فى الشارع ويقدمون لي التحية والثناء على اعمالى الفنية وكانوا يتذكروا شكلى ولكنهم كانوا لا يتذكرون اسمى وكنت سعيدا جدا بذلك لاننى حققت شهادة التمثيل التى حصلت عليها  من معهد التمثيل منذ 60 عاما".

 

قيس عبد الفتاح ووعكته الصحية

في 26 أبريل 2022، نشر أحد أصدقاء الفنان قيس عبد الفتاح -على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب صديق الفنان قيس عبد الفتاح: «أستاذى وأخى وصديقى الحبيب الغالى الفنان القدير أستاذ قيس عبد الفتاح، يمر بوعكة صحية حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية بمستشفى السلام الدولى بالقاهرة».

وأضاف صديق قيس عبد الفتاح: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما بإذن الله تعالى ياااااااارب».

وبعدها بعدة أيام خرج، قيس عبد الفتاح، من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وعمل الإيكو على القلب، وخضوعه للعناية الطبية. 

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