عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه الشرب والصرف بالقاهرة والجيزة يرفعان حالة التأهب تحسباً لسقوط أمطار

صدى البلد

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار المعدات على كافة الطرق والميادين العامة والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، وذلك تحسباً لسقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

هذا وضنشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ١٢٥ معدة بمختلف المناطق في ظل تواجد فرق المتابعة والصيانة، فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ١٠٠ معدة متمركزة بمختلف قطاعات الشركة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان سابق لها عن تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة؛ نتيجة منخفض جوي، يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال حالات التقلبات الجوية الطارئة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، ومنها:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.

أرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشركة القابضة لمياه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقلبات جوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

نداء عاجل من إسماعيل هنية إلى قادة الدول العربية والإسلامية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

بعد قرار جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض على عواد 9 ملايين جنيه للتجديد|تفاصيل

العاهل الأردني: الاحتلال يشن حربا قبيحة على غزة.. ويجب وقف إطلاق النار فورًا

وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو دون والش؟

رئيسة حزب العمل الإسرائيلي تطالب باستبدال نتنياهو الآن

بوريل: يجب مساعدة وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة بعد الحرب

رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات المشتركة لشركة تعهيد عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

لوك جديد.. هايدي موسى تثير الجدل بصورتها | شاهد

فانلة كات .. عمرو دياب يثير الجدل بملابسه في دبي |شاهد

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ