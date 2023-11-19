طارق شكري: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي حقيقي تشهده مصر|فيديو

وصف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها عرس ديمقراطي حقيقي تشهده الدولة المصرية، ولابد من المشاركة فيها كونها حقا دستوريا.

وطالب "شكري"، خلال حوار عبر برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الإعلامية عزة مصطفى، المواطنين بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي رسالة للعالم الخارجي لصورة الدولة المصرية.

وشدد على أن الدولة المصرية، وضعت قطاع الصناعة على رأس أولويتها وأجندتها، لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة تعمل على توطين الصناعات في مختلف المجالات.

وأوضح النائب طارق شكري، أن هناك تحديات ومخاطر تحاك بالدولة المصرية ولابد من الانتباه لها جيدا من قبل المواطن ومساندة القيادة السياسية والدولة فيما هو قادم، مبينا أن المواطن بالتأكيد من خلال الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال أدرك مدى ما تواجهه مصر حاليا.

تفريغ القضية الفلسطينية

وأكد النائب، أن مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة، فيما تشهده المنطقة حاليا سواء في السودان وما تمثله من أمن قومي مصر من ناحية الجنوب واستضافة الأشقاء السودانيين جراء الحرب الدئرة هناك، كذلك ليبيا وهي أمن قومي مصري، بالإضافة إلى أحداث غزة، مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا من قبل الشارع المصري لتفريغ القضية الفلسطينية والتهجير القسري لسكان قطاع غزة.



ونوه إلى أن الدولة المصرية الدولة الوحيدة التي نجت فيما شهدتها معظم الدول العربية وذلك يوجود الرئيس السيسي والحرب الشرسة على مصر من أجل إسقاطها وإسقاط مؤسساتها، مبينا أن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات جاء نتيجة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في السنوات الماضية رغم الضغوط الاقتصادية، والدولة في حاجة ماسة إلى تواجد الرئيس في الفترة المقبلة لمواصلة المسيرة التي بدأها وحماية البلد من المخاطر التي تحاك بها.