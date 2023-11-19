عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«سياحة النواب» توصي محافظة أسوان بالسماح للعائمات الفندقية بالتراكي

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعين، لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن غلق 7 مراسي سياحية بأسوان تستوعب حوالي 30 عائمة، وعدم توفير البديل.


حضر الاجتماع ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظة أسوان، وغرفة المنشآت الفندقية.


وقالت نورا علي، إن أسوان وجهة سياحية مفضلة للسائحين، وأن المراسي تمثل واجهة حضارية وبانوراما جمالية على النيل.


وأوضحت أن الدولة تحث على تشجيع الاستثمارات في السياحة النيلية، حيث تعد من الأنماط الفريدة التي تتميز بها مصر دون سواها من دول شمال شرق أفريقيا.


وأشارت إلى عدم إدراك بعض العاملين بالعائمات لقضايا البيئة، وعدم مراعاتهم الاشتراطات وحماية النيل من التلوث، ما بتطلب تدريب هؤلاء العاملين.

وقد أوصت اللجنة المحافظة بمجموعة توصيات جاء أبرزها:


١- السماح بالتراكي للعائمات الفندقية حتى 6 عائمات بشكل مؤقت لحين توفير المراسي البديلة.

٢- فرض الرقابة على العائمات، وعمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه والإبلاغ عن أية مخالفات تؤثر على النيل.


٣- التنبيه على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية بضرورة التناوب بالأماكن المخصصة لصرف العائمات في مياه النيل.


٤- التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة السياحة بشأن أي قرارات قد تؤثر على القطاع السياحي.


٥- مراعاة زيادة المراكب النيلية بخطة التطوير والتنمية للمراسي السياحية بأسوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

الداخلية توجه نصائح مهمة لمالكي السيارات أثناء القيادة في الشبورة | شاهد

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

ترشيحاتنا

تحقيق تقدم طفيف.. استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل| تفاصيل

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

إيران: نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب ضد إسرائيل على يد فصائل المقاومة

مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

الأجواء شتوية| الأرصاد: غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات

وزير الصحة: نقل الحالات الصعبة من أطفال غزة المبتسرين للقاهرة بطائرات خاصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

فيديو

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ