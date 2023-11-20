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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تستعرض ممتلكات المستوطنين بعد الهجوم على حفل موسيقى في 7 أكتوبر

صدى البلد

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، تقريرًا بالفيديو يظهر الممتلكات الخاصة بالإسرائيليين، بعد الهجوم الذي وقع على مهرجان "نوفا" الموسيقي في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأظهر الفيديو، الممتلكات الشخصية للإسرائيليين في أحد المراكز بمدينة قيسارية، والتي تضمنت ساعات وأحذية وملابس بالماركات، حتى يستعيدها أهالي القتلى أو الناجين من الهجوم.

وجمع الكيان الصهيوني أكوامًا من الملابس والمتعلقات على الطاولات في مركز الصدمات بمدينة قيسارية حتى يتمكن الناجون من استعادة الأشياء المفقودة، أو أن تجتمع العائلات مع الأشياء التي تركها أحباؤهم وراءهم.

وتعتقد شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 364 شخصًا قُتلوا بهجوم حماس على مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وفقًا للقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، منهم 17 عنصرا بالشرطة.

فيما كان المسؤولون الإسرائيليون قد قدروا سابقًا عدد القتلى في مهرجان الموسيقى بـ 270 شخصًا.

وكانت مصادر أمنية لصحيفة “هآرتس” العبرية قالت إن تحقيقات لشرطة الاحتلال “أشارت إلى أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أصابت بنيرانها بعض المشاركين” في مهرجان “نوفا” الذي كان يقام قرب الحدود مع قطاع غزة، خلال إطلاقها النار على منفذي هجوم 7 أكتوبر.

وأظهر تقييم شرطة الاحتلال أن عناصر حماس الذين شنوا الهجوم في 7 أكتوبر لم يكونوا على علم بمهرجان نوفا الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس رعيم، وإنما قرروا استهداف الحفل “بشكل عفوي”.

إسرائيليين نوفا 7 أكتوبر الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال إسرائيل

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